كتب امير فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 03:50 صباحاً - أظهر مقطع فيديو الفنانة السورية أصالة برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن والفنانة المغربية أسماء لمنور خلال استضافة الفنانة أحلام لهن على العشاء في منزلها في اسبانيا. وخلال الفيديو تظهر الفنانة أحلام وهي تقدم لهن طعام العشاء الذي أقيم على شرفهن بينما رحب بهن مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام بالفنانة أصالة وزوجها وكذلك الفنانة أسماء لمنور. وقال مبارك الهاجري: “يا مرحبا يا بو خالد وام خالد الغالية ونورتونا وأبرك من يجينا وأم أدم الغالية الله يسعدك ويسلمك”. بينما ظهرت احلام واصالة في مقطع اخر وهن يلعبن الورق في اجواء طريفة بعد العشاء.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. احلام واصالة في جلسة طريفة وهن يلعبن الورق بعد العشاء مع اسماء لمنور في اسبانيا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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