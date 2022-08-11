شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الهارب ياسمين حربى تحيى حفلا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا 2 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عازفة الهارب ياسمين حربى وفرقتها حفلًا فى الثامنة مساء الجمعة 2 سبتمبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهى العازفة التى التحقت بمعهد الكونسرفتوار فى السابعة من عمرها، ودرست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت فى العزف على آلة الهارب عام 1999، وقدمت عدة حفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد .

وفى سياق متصل تفصلنا أيام قليلة عن بدء فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعًا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يومًا متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس.

ويفتتح الفنان الكبير مدحت صالح حفلات محكى القلعة يوم 14 أغسطس الجارى ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء فى نسختة الثلاثين بقلعة صلاح الدين فى الفترة من 14 أغسطس حتى 31 أغسطس 2022 بمصاحبة فرقتة بقيادة المايسترو عمرو سليم ويقدم فيها صالح عدد من أغانية المميزة التى عشقها الجمهور.