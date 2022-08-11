شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ممثلات عالميات مرشحات للعب دور الملكة كليوباترا فى فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مجموعة من التقارير العالمية عن بدء اختيار الممثلة العالمية التى ستلعب دور الملكة كليوباترا فى الفيلم الجديد الذى سيقوم بـ إخراجه المخرج العالمى دينيس فلينوف، بعد أن يقوم بالانتهاء من فيلمه Dune 2، وحتى الآن لم تكشف أى معلومات محددة عن الفيلم الجديد.



انجلينا جولي وليدي جاجا وزيندايا

وأفدت بعض التقارير العالمية عن وجود 3 ممثلات عالميات هن الأقوى للاختيار بينهن للعب الملكة المصرية الفرعونية، وهن أنجلينا جولى، ليدى جاجا، والممثلة العالمية الشابة زيندايا.



دينيس فلينوف

وأكد فيلنوف فى آخر تصريحاته الصحفية قائلا: "الفيلم الجديد الذى سيحكى عن الملكة المصرية كليوباترا، فى مراحل الإعداد الأولية، وأتمنى تقديم فيلم لا مثيل له، ومختلف، لدى بعض الأفكار الجيدة التي سأقوم بـ العمل عليها جيدا".

كما كشفت التقارير عن بدء تصوير فيلم Dune 2 في عدة بلدان مختلفة، على أن يدور الجزء الجديد حول استمرار الرحلة الأسطورية، حيث يتحد بول أتريدس مع فريمين للانتقام من أولئك الذين دمروا عائلته، وفي مواجهة الاختيار بين الحب ومصير الكون، يحاول منع مستقبل مظلم لا يستطيع سوى توقعه.