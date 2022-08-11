ظهور راقصة معتزلة وبطل "المال والبنون".. لقطات من عزاء الفنانة رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- زياد أحمد:

أقيم مساء أمس الأربعاء، عزاء الفنانة الكبيرة رجاء حسين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وتلقى العزاء طليقها الفنان سيف عبدالرحمن.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز اللقطات من عزاء الفنانة الراحلة:

ظهور راقصة معتزلة

حرصت الراقصة المعتزلة هندية، على تقديم واجب العزاء في الفنانة رجاء حسين.

هيثم محمد يظهر بعد سنوات من الغياب

بعد سنوات من الغياب والابتعاد عن الفن، ظهر الفنان الشاب هيثم محمد وهو يقدم واجب العزاء في الفنانة الراحلة.

بطل "المال والبنون"

شارك الفنان أحمد عبدالعزيز في عزاء الفنانة رجاء حسين، والتي شاركته بطولة عدد من أعماله منها "المال والبنون"، و"ذئاب الجبل".

نجوم الفن

حضر عدد من نجوم الفن عزاء الفنانة الراحلة من بينهم: أشرف زكي، رشوان توفيق، عزوز عادل، نبيل نور الدين، هيثم محمد، أحمد عبدالعزيز، مفيد عاشور، محمد أبو داود، أيمن عزب.

ومن الفنانات حضرت: هند عاكف، سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، هندية.

عناق ومواساة

حرصت الفنانة هند عاكف على حضور عزاء الفنانة رجاء حسين، وقامت بمواساة الفنان سيف عبدالرحمن وعناقه فور وصولها.