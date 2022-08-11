بالصور.. نجوم الفن في عزاء الفنانة رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- زياد أحمد:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور عزاء الفنانة الكبيرة رجاء حسين، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

العزاء حضره عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: اشرف زكي، رشوان توفيق، عزوز عادل، نبيل نور الدين، هيثم محمد، أحمد عبدالعزيز، هند عاكف، سميحة أيوب، مفيد عاشور، هندية، محمد أبو داود، أيمن عزب.

ا لفنانة رجاء حسين رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقدمت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة في السينما والتليفزيون، ويعتبر تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين عىمة فارقة في مشوارها الفني.

وقدمت "رجاء" مع يوسف شاهين أفلام هامة منها: "العصفور"، "حدوتة مصرية"، "عودة الابن الضال".

كما قدمت للسينما أعمالا هامة منها: "أفواه وأرانب"، "أبناء وقتلة"، "أريد حلا"، وغيرها من الأفلام.

وفي التليفزيون قدمت: "الشهد والدموع"، "أحلام الفتى الطائر"، "عايزة أتجوز"، "لا إله إلا الله" ، "ذئاب الجبل"، "المال والبنون".