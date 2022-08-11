حدث بالفن| حقيقة تعرض نجم لأزمة صحية وتشوه شفتي فنانة وحكايات معجبات كاظم الساهر

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بعزاء الفنانة رجاء حسين وخروج الفنان فاروق فلوكس من المستشفى وحقيقة تعرض الفنان فاروق فلوكس لأزمة صحية، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

حقيقة تعرض الفنان سيد رجب لأزمة صحية (خاص)

نفي محمود عواد، مدير أعمال الفنان سيد رجب، ما تردد عن تعرض الفنان سيد رجب لأزمة صحية.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

محمد كريم: مشوار التمثيل في هوليوود طويل.. لكني أجتهد لأحقق الصعب

قال الفنان محمد كريم، إنه أجرى أكثر من 2000 تجربة أداء في هوليوود من أجل الحصول على فرصة تمثيل هناك، ومشاركته في فيلم مع نيكولاس كيدج هو أول عمل كبير يشارك فيه.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بالصور.. أشرف زكي ورشوان توفيق في عزاء رجاء حسين

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، على تقديم واجب العزاء في الفنانة الكبيرة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بالصور.. عزاء الفنانة رجاء حسين بالحامدية الشاذلية

تلقى الفنان سيف عبد الرحمن طليق الفنانة الكبيرة عزاء الفنانة الكبيرة رجاء حسين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تامر حسني يروج لألبوم "عشأنجي" (فيديو)

شارك الفنان تامر حسني مقطع فيديو من حفله الغنائي بالعلمين الجديدة، الذي طرح فيه أحدث ألبوماته "عشأنجي"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"محاضر في أقسام الشرطة وتهديد بالانتحار".. حكايات من هوس المعجبات بـ كاظم الساهر

فوجئ الفنان كاظم الساهر بصعود إحدى الفتيات، أمس، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبر المصرية لتلتقط معه صورة بعدما احتضنته من الخلف، فلبى لها أمنيتها. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رامي جمال يرد على متابع قال له "ربنا جابلك مرض مستني يحصلك إيه تاني؟"

رد الفنان رامي جمال، على تعليق كتبه أحد المتابعين، عقب طرحه أغنية بعنوان "أدبتنا الدنيا" على موقع "يوتيوب"، وتضمن التعليق إشارة إلى إصابة المطرب بالبهاق منذ عام 2019. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

زوجها مديح بالعيد.. من هي ريم الرياحي؟

تصدرت الفنانة التونسية ريم الرياحي، تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قبل "تشوه شفايفها" وانتفاخ وجهها.. 20 صورة للفنانة عبير أحمد

أثارت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، عبير أحمد، جدلا واسعا خلال الساعات الأخيرة الماضية، وهي تعاني من انتفاخ ضخم في شفتيها ووجهها إثر عملية تجميل خضعت لها. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول صورة لفاروق فلوكس بعد إجراء عملية جراحية

حرص الفنان عمرو عبد العزيز، على زيارة الفنان القدير فاروق فلوس، بعد خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)