أول تعليق من نبيل الحلفاوي على ضربة جزاء الأهلي أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على ركلة الجزاء التي حصل عليها النادي الأهلي في مباراته أمام النادي المصري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر" ردًا على أحد المتابعين: "هي تبدو غير صحيحة، لأن لاعب المصري كان أمام لاعب الأهلي، لكن ظهر في الإعادة أن لاعب المصري عرقله بضربة خلفية من قدمه اليسرى".

وجاء تعليق "الحلفاوي" ردًا على أحد المتابعين، كتب: " مكسب غير عادل، ضربه جزاء غير صحيحة".

وفاز فريق الأهلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الأربعاء بنظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

وتقدم الأهلي بعد مرور 80 دقيقة عن طريق اللاعب رامي ربيعة من ركلة جزاء قبل أن يضيف حسام حسن الهدف الثاني بالدقيقة 90+6، ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 62 في المركز الثالث.