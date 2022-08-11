أحمد العوضي ينشر صورة رفقة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه صورة ظهر فيها رفقة والده، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان أحمد العوضي على الصورة: "أبويا اللي بتشرف بيه، ربنا يديك الصحة يا حاج". وعلق أحد المتابعين: "الله يخليك ليك يارب"، وعلق آخر: "ربنا يخلهولك".

كان أحمد العوضي، قد أعلن عن تعاونه مرة أخرى في عمل فني جديد يحمل اسم "البلدوزر" مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله فيلم البلدوزر قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، رمضان 2023".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي شارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة خالد الصاوي، ودينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.