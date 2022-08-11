بعد سنوات من الغياب.. هيثم محمد يحضر عزاء رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- زياد أحمد:

بعد سنوات من غيابه عن الوسط الفني، حرص الفنان الشاب هيثم محمد على حضور عزاء الفنانة الكبيرة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء.

وظهر "هيثم" وهو يصافح الفنان نبيل نور الدين، الذي حرص على حضور العزاء وتقديم المواساة للفنان سيف عبدالرحمن.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن أبرزهم: أشرف زكي، سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، أشرف عزب، محمد أبو داوود، رشوان توفيق، عزوز عادل.

الفنانة رجاء حسين رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقدمت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة في السينما والتليفزيون، ويعتبر تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين عىمة فارقة في مشوارها الفني.

وقدمت "رجاء" مع يوسف شاهين أفلام هامة منها: "العصفور"، "حدوتة مصرية"، "عودة الابن الضال".

كما قدمت للسينما أعمالا هامة منها: "أفواه وأرانب"، "أبناء وقتلة"، "أريد حلا"، وغيرها من الأفلام.

وفي التليفزيون قدمت: "الشهد والدموع"، "أحلام الفتى الطائر"، "عايزة أتجوز"، "لا إله إلا الله" ، "ذئاب الجبل"، "المال والبنون".