حقيقة تعرض الفنان سيد رجب لأزمة صحية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نفي محمود عواد، مدير أعمال الفنان سيد رجب، ما تردد عن تعرض الفنان سيد رجب لأزمة صحية.

وقال عواد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "الفنان سيد رجب أجرى فحوصات طبية بشكل طبيعي في مستشفى السادس من أكتوبر صباح اليوم، وعاد لمنزله، وصحته جيدة للغاية".

وشارك سيد رجب في بطولة فيلم "واحد تاني" "واحد تاني" مع الفنانين، أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، أحمد مالك، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أن الفنان سيد رجب يشارك في بطولة فيلم" 19 ب" مع الفنانين: ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، نبيل نور الدين، فدوى عابد وعبدالعزيز مخيون.

أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.