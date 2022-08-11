محمد سامي ينشر صورة لوالديه البعيدين عن الأضواء.. أمه نُسخة من شقيقته ريم سامي! – (شاهد)

كتب امير فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - فاجأ المخرج المصري محمد سامي محبيه ومتابيعه عبر حسابه الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بنشر صورة تجمع والديه نادران الظهور.

وعلّق محمد سامي على صورة والديه قائلًا:” أحبكما يا رفاق.. أنتما كل شئ بالنسبة إليَّ”. فيما تفاعل معه عدد كبير من الجمهور

وكان المخرج الشاب محمد سامي قد أعرب من خلال منشور آخر عن فخره بوالديه، وامتنانه لكل ما بذلاه لأجله هو وإخوته.

والدة ريم ومحمد سامي تفاجئهما بالتواجد فى لوكيشن “ولد الغلابة”

وكانت د.صبورة السيد قد فاجأت ابنتها الفنانة الشابة ريم سامي بتواجدها فى لوكيشن مسلسل “ولد الغلابة” للنجم أحمد السقا المشارك في السباق الرمضاني 2019 واحتفالهم بدورها فيه، حيث تجسد دور فتاة من الصعيد “قمر” وهي شقيقة أحمد السقا في العمل .

وأعلنت دكتور صبورة عن فخرها بالخطوات التي تقوم بها ريم في التمثيل وأنها تفاجأها في كل مرة بالشخصية التي تقدمها، وهو ما يجعلها تشعر بالسعادة.

عودة محمد سامي إلى عالم الإخراج

وزفَّ المخرج المصري الشاب مؤخراً إلى جمهوره ومحبي أعماله الفنية، خبر عودته إلى الوسط من خلال “مسلسل العمدة“، مبينًا أنه سيتعاون فيه مع النجم محمد رمضان خلال موسم رمضان 2023 بعد نجاحهما المدوي في أعمالهما السابقة.

ويأتي استئناف محمد سامي لأعماله بعد عامين من التوقف بـ فعل قرار المجموعة المتحدة للإعلام، التي وجهت بـ مقاطعته وأعماله لمدة عامين على هامش الجدل الذي أثاره بعض نجوم مسلسل “نسل الأغراب” حول كيفية تعامل الأول معهم والتمييز الذي وجدوه والذي جاء لصالح زوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي، إضافة إلى عجز العمل عن تحقيق الإيرادات المرجوة والتي كانت متوقعة.

ريم سامي:

يُذكر أن أعلنت الفنانة الشابة ريم سامي، فسخ خطوبتها فى الفترة الماضية، بعد عام من الاحتفال بالخطوبة، حيث تم فسخ الخطوبة من أحد رجال الأعمال الشباب فى هدوء تام بين الطرفين والعائلتين.

وبرزت ريم سامي فى السنوات الأخيرة بعد تجربتها الأولى فى مسلسل “للحب فرصة أخيرة” بطولة داليا البحيري، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبدالحليم، أميرة العايدي، هبه الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي.

وانطلقت ريم سامي بعد ذلك فى ذلك بالمشاركة فى أكثر من مسلسل منها “ولد الغلابة” مع أحمد السقا ومى عمر وانجى المقدم وهبة مجدى، وادوارد وكريم عفيفى، و”البرنس” مع محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا وادوارد ونجلاء بدر وسلوى عثمان ومحمد مهران وتأليف وإخراج محمد سامى.

أحدث أعمال ريم سامي

وكان أحدث أعمال ريم سامي مسلسل “نسل الأغراب” بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

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