بعد الخلخال في قدمه.. نجل راغب علامة يرتدي “توب مخرمة” على الصدر.. وتهديدات بالقتل تلاحقه! – (صورة)

كتب امير فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - لا يزال لؤي، نجل الفنان راغب علامة، يثير الجدل بالاطلالات التي يعتمدها، وغالبًا ما تعرضه الى الكثير من الانتقاد وهو ما دفعه مرة الى الرد على المنتقدين، وكذلك رد السوبر ستار مهاجمًا كل من ينتقد ملابس ابنه الأصغر، على اعتبار انه يعمل في عالم عرض الازياء والموضة.

وبعد الخلخال الذي ظهر به لؤي مرة واثأر الجدل، ظهر لؤي هذه المرة بصورة جديدة في فرنسا، وهو يرتدي بدلة عادية، ولكن اللافت كان اختيار “التوب المخرمة” تحتها، وهو ما عرضه الى الكثير من الانتقاد.

انتقادات لنجل راغب علامة بسبب إطلالاته:

وكان قد تعرض لؤي، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، لانتقــادات شـديدة وتهـديدات بالقتل بسبب إطلالاته الأخيرة في باريس، حيث أنه ظهر في مجموعة من الصور مرتديًا بدلة باللون الوردي الفاقع.

وكان لؤي أحدث جدلا كبيرا في إطلالاته خلال مشاركته في عروض أزياء عالمية التي اعتبرها البعض “غريبة”.

لؤي راغب علامة، رد على هذه الانتقــادات حيث نشر صورة له، على خاصية “ستوري” على حسابه بموقع “انستجرام”، ظهر فيها مستلقٍ على السرير وتملأ الابتسامة وجهه، وبدأ حديثه قائلًا: “عادة أنا لا أرد على القصص التي تبدو غـــبية ولكني كنت أرى رسائل تتعلق بردود الناس على تصريح والدي على الكراهية والتهـديدات بالقـتل التي كنت أتلقاها بعد ظهوري بإحدى الإطلالات الأخيرة”.

راغب علامة يرد على منتقدي نجله:

وردّ والده الفنان راغب علامة على الانتقادات التي طاولت ابنه، وذلك بعد ظهوره بثياب باللون الزهري من تصميم أحد دور الأزياء الشهيرة.

وقال راغب في تصريح مؤخرًا: “لؤي قال لي إنه يجلس في أعلى مكان في العالم، هل عليه أن يرد على أشخاص تحت الأرض ولم يروا شيئاً عن الموضة والتطور والمستقبل، وهل أصبح اللون الزهري مثل الألوان التي إحتكرتها الأحزاب في لبنان؟”.

وأضاف: “أنا أرتدي اللون الزهري، والبراند التي دعت لؤي وتفتخر به، ليست براند عادية. هم يرونه بنظرة عالية، وأنا أفتخر بإبني، فالصحافة العالمية كتبت عنه”.

يُشار إلى أن لؤي نجل راغب علامة، لا يبالي بكل الانتقادات التي يوجهها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إليه بسبب الصور والفيديوهات التي ينتشرها، فهو مقتنع بأسلوب عيشه. وخلافًا لبقية المشاهير الذين يتجنبون نشر الصور في مثل هذه الظروف، إلا انّ لؤي ينشر عددًا كبيرًا من الصور ومقاطع الفيديو من فرنسا إلى أميركا.

ونشر لؤي مجموعة من الصور خلال قضائه اجازة في اليونان وفرنسا، حيث كان برفقة والدته جيهان علامة محتفلًا معها في أحد المرابع الليلية.

كما نشر لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة فيديو عبر حسابه الخاص على “إنستجرام” ظهر فيه وهو يقضي إجازته الصيفية في مونتينيغرو على البحر وذلك بعد زيارته فرنسا وإيطاليا واليونان.

وبدا لؤي سعيدًا ويغني غير مهتم بكل الانتقادات والإساءات التي تعرض لها مؤخرا بعد مشاركته في عروض أزياء عالمية بإطلالات وصفت بـ “الغريبة”. وانهالت التعليقات الداعمة له.

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