مع إبنتها.. إنجي وجدان تفاجئ الجمهور وتخطف الأنظار في عطلتها الصيفية.. لن تصدّقوا جمالها! – (صورة)

كتب امير فتحي في الخميس 11 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية إنجي وجدان عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عبر خاصية الأستورى صور مع ابنتها من خلال عطلتها الصيفية.

ظهرت إنجي وجدان في الصورة وهي ترتدي مايوه من اللون الأزرق بكتف واحد فقط واختارت ان يكون شعرها ملموم ووضعت عليه بندانه من اللون الأحمر وظهرت برفقتها ابنتها ولكنها وضعت ايموجي علي وجهها.

وتفاعل الجمهور مع هذة الصورة ونالت اعجاب عدد كبير من متابعي الفنانة انجي وجدان وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابيه وتمنوا لها السعادة مع ابنتها في حياتها.

إنجي وجدان عبر ستوري إنستجرام

زواج إنجي وجدان:

وتزوجت إنجي وجدان من زوجها رجل الأعمال أحمد الوتيدي في يناير/ 2013، وكانت أعلنت خطبتها في إبريل 2012، بعد قصة حب كبيرة جمعت الثنائي، ورزقت منه بإبنيها (إسماعيل ونازلي) واحتفلت وجدان هذا العام بعيد زواجها الثامن، وفي أحد أعياد زواجها كتبت رسالة لزوجها قالت فيها: “وأنت طيب ودايمًا ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرًا لكل حاجة بتعملهالي”.

الموت يفجع الفنانة إنجي وجدان:

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة إنجى وجدان عن وفاة جدتها وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” على وفاتها بالآية الكريمة: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.

وأضافت: “توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي السيدة نعمات زكي (بيسة)”.

وتابعت الفنانة المصرية: “استرد الله أمانته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا، نسألكم الدعاء”.

إنجي وجدان تكشف سر قلة أعمالها:

أعلنت انجي وجدان في إحدي اللقاءات الصحفية عن سر قلة أعمالها خلال الفترة الماضية؛ خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسلها طلعت روحى ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني، فقالت بعد النجاح الذى حققه مسلسل طلعت روحى أصبحت حريصة على اختيار العمل الجيد الذى أعود من خلاله إلى المشاهد.

أوضحت إنجي وجدان أنها تفضل المشاركة في عمل ذات أثر فقالت لدى يقين أن خطواتى الفنية لابد وأن تكون فى تقدم مستمر، حتى فى بداياتى كنت حريصة على اختيار أعمال فنية تترك أثرا فى نفس المشاهدين.

وتابعت انها كانت هذة الفترة تستعد لاستقبال مولودتها فقالت كل هذا إضافة إلى أنني خلال الفترة الماضية كنت مشغولة فى استقبال مولودى الجديد.

يُذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان “مسرحية كوكو شانيل” والتي عُرضت في يوليو 2021، من ﺇﺧﺮاج هادي الباجوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ مدحت العدل، مع النجوم: شريهان، هاني عادل، حنان يوسف، أيمن القيسوني، وسمر مرسي وغيرهم.

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