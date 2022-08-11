شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى شرف تعلق على شائعة وفاتها: لسة عايشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة إنجى شرف على شائعة وفاتها، وذلك عبر صفحتها على "فيس بوك" وكتبت قائلة: "أرجو من أصدقائى وحبايبى الصحفيين يشوفوا الموضوع ده ويقول اللى نزل الخبر إنى لسة عايشة".



انجي شرف

بدأت إنجى شرف مشوارها الفني عام 1994، وقبل أن تخوض مجال الفن عملت بالإعلانات لمدة عام كامل، وبعدها اتجهت للتمثيل وشاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها حدائق الشيطان وسلسال الدم وحارة اليهود وعمارة يعقوبيان وقضية نسب. تزوجت إنجي شرف من المذيع هشام بهى عام 2007، وأنجبت ابنها زين عام 2008، ثم انفصلت عنه.