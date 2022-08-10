شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم ومارشملو ودى جى COSMICAT يحييون حفلاً غنائيًا فى السعودية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من نانسي عجرم ومارشملو وDJ COSMICAT ومطرب الراب مروان بابلو حفلا غنائيا غدا الخميس الموافق 11 أغسطس بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات صيف 2022 في محمد عبده ارينا.

كشف الموزع حسن الشافعى عن أغنية جديدة تجمع لأول مرة بين النجمة نانسى عجرم و مطرب الراب مروان بابلو باسم "عيشها بعافية"، والمقرر طرحها قريبا، كما روج للأغنية بشكل جديد عبر حسابه على إنستجرام.

وقد احتفلت النجمة نانسى عجرم، الأيام الماضية بتحقيق أغنيتها الجديدة "صح صح" 20 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوعين، على يوتيوب، وتتعاون نانسي عجرم فى الأغنية مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

نانسي عجرم قامت بغناء تتر مسلسل "يوتيرن" بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ 11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.