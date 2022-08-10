شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ابنة رجاء حسين: وصيتها ما تلبسوش أسود واقرأوا لى قرآن كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أشرف النحاس، زوج ابنة الفنانة رجاء حسين إن ما تردد حول وصية الفنانة الراحلة بعدم إقامة عزاء غير صحيح، وكل ما قيل شائعات.

وأضاف، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن وصية الفنانة رجاء حسين للعائلة كالتالى: "اقرأوا عليا قرآن كتير، ولما تدفنونى ماتمشوش على طول استنوا شوية، وماتلبسوش أسود عليا"، تاركة لنا حرية إقامة عزاء من عدمه، ولذلك فضلنا إقامة عزاء لها ولجمهورها وهذا أقل حقوقها.

وأقيم عزاء الفنانة رجاء حسين فى مسجد الحامدية الشاذلية، وحضر كل من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى على حضور عزاء الفنانة رجاء حسين، بالإضافة إلى الفنان أيمن عزب عضو مجلس نقابة الممثلين، بالإضافة إلى الفنان محمد أبو داود، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنانة هند عاكف، والفنان إيهاب فهمى، والإعلامية نيفين المغربى، حفيدة زكى رستم، والفنان الشاب هيثم أحمد، والفنان أشرف طلبة.