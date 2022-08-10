شكرا لقرائتكم خبر عن دينا واصف من عزاء رجاء حسين: فقدت أمى الثانية وربنا يرحمها ويصبرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة دينا واصف، زوجة الفنان سيف عبد الرحمن طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين، إن العائلة تشعر بحزن شديد على فراق السيدة العظيمة رجاء حسين، وإن شاء الله فى الجنة ونعيمها.

وأضافت دينا لـ"الخليج 365" أنها فقدت والدتها الثانية، متمنية من الله أن يرحم الفقيدة ويجعل مثواها الجنة، مشيرة إلى أن الفنانة رجاء حسين كانت سيدة طيبة القلب، وتحاول أن تساعد كل من حولها، لافتة إلى أن العائلة خسرت عضوا منها لا يعوض.

وحرص نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى على حضور عزاء الفنانة رجاء حسين، بالإضافة إلى الفنان أيمن عزب عضو مجلس نقابة الممثلين، بالإضافة إلى الفنان محمد أبو داود، والفنانة سميحة أيوب، وسميرة عبد العزيز، والفنانة هند عاكف، والإعلامية نيفين المغربى حفيدة زكى رستم.

ويتلقى العزاء طليق الراحلة سيف عبد الرحمن وزوج ابنتها المهندس أشرف النحاس، بالإضافة إلى عدد من الأصدقاء والأقارب والمحبين، كما تستقبل عزاء السيدات ابنتها السيدة أمل.

وكان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، حضر إلى مسجد الشرطة من أجل المشاركة فى صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين والتى أقيمت أمس الثلاثاء، كما شارك فى صلاة الجنازة طليقها سيف عبد الرحمن، بالإضافة إلى ابنتها السيدة أمل، وعدد من الأقارب والأصدقاء.

ولدت الراحلة فى محافظة القليوبية، انضمت إلى فرقة الريحانى عام 1958، عملت في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.

ومن أهم أعمال الراحلة "أفواه وأرانب"، "مال ونساء" و"نوارة"، "ونس"، "الشهد والدموع" و"المال والبنون" و"عودة الابن الضال" و"أبناء وقتلة".