شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم: محمد صلاح بيدينى دفعة وبروس ويلس بيحرجنى بتواضعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد كريم اللاعب محمد صلاح بيدينى دفعة دائما وبعمل حاليا فيلم بقوم فيه بدور طبيب بيعالج الجنود الأمريكان من أثر الحروب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى مصطفى شردى المذاع على قناة الحياة : ما عنديش مانع أبدا أنى أعمل أفلام ومسلسلات في مصر وفيه حالبا فيلميين معروضين علي، وممكن أعمل واحد، لكن مش عارف هقدر ولا لأ، لأنى مرتبط بفيلم في أمريكا.

وتابع: نفسى أقعد مع المسئولين في مصر، لأنه لازم يكون عندنا أفلام موجودة بتتصور في مصر، ويكون عندنا هوليوديين طول السنة، ولما اشتغلت مع بروس ويلس كنت مخرج من دماغى خالص أنى بمثل مع بروس ويلس، وهو كان بيحرجنى بتواضعه، وكان بيدينا دروس، لأنه بيتكلم معاك وبيعاملك أن أنت النجم مش هو، وقبل ما أجى رحنا زرناه أنا واتنين من الكاست بسبب ظروف مرضه.

وأكمل، في أمريكا هناك حماية للممثل والكاتب والمخرج، بطريقة رهيبة جدا، والنقابة هناك تضمنلك أن كل ما الفيلم يتعرض في مكان يجيلك أجرك حتى منزلك، في أمريكا الممثل والكاتب شريك في العمل، لكن في مصر الممثل بياخد أجره مرة واحدة.