شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس: عملت عملية المرارة وكانت مؤلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان فاروق فلوكس، بعد شفاءه من عملية المرارة، وذلك عقب إجراء الفحوصات الطبية جاء تشخيص الفريق الطبي المعالج له بضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.

وأوضح فلوكس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء ، "الحمد لله أنا تمام ، العملية مش صغيرة ومش كبيرة ، ولكن مؤلمة .

وطالب فلوكس من الإعلامية إنجي أنور، القيام بالاتصال به ودعوته لحوار خاص معها من قلب الاستديو".

وفي السياق ذاته، قالت المخرجة يسر فلوكس، ابنة الفنان الكبير فاروق فلوكس، إن والدها مر بأزمة صحية تطلبت دخوله أحد المستشفيات، وبعد إجراء الفحوصات الطبية جاء تشخيص الفريق الطبي المعالج له بضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الأربعاء ، أن والدي قام بإجراء عملية المرارة.

وقد نشرت يسر صورة لوالدها قبل دخوله غرفة العمليات عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت عليها وكتبت: «عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي من فضلكوا ادعوله يقوم بالسلامة، ربنا يحفظك يا بابا يا أغلي حد عندي في الدنيا، أحتاج إلى الدعوات».