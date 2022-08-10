سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز في عزاء رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- زياد أحمد:

حرصت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، على حضور عزاء الفنانة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء.

كما حضر العزاء الفنان أشرف زكي، رشوان توفيق، محمد أبو داود، أيمن عزب، عزوز عادل، ويتلقى طليق الفنانة الراحلة الفنان سيف عبدالرحمن العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

الفنانة رجاء حسين رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقدمت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة في السينما والتليفزيون، ويعتبر تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين عىمة فارقة في مشوارها الفني.

وقدمت "رجاء" مع يوسف شاهين أفلام هامة منها: "العصفور"، "حدوتة مصرية"، "عودة الابن الضال".

كما قدمت للسينما أعمالا هامة منها: "أفواه وأرانب"، "أبناء وقتلة"، "أريد حلا"، وغيرها من الأفلام.

وفي التليفزيون قدمت: "الهد والدموع"، "أحلام الفتى الطائر"، "عايزة أتجوز"، "لا إله إلا الله" ، "ذئاب الجبل"، "المال والبنون".