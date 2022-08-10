بالصور.. أشرف زكي ورشوان توفيق في عزاء رجاء حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- زياد أحمد:

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، على تقديم واجب العزاء في الفنانة الكبيرة رجاء حسين، والتي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

كما حضر العزاء عدد من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، من بينهم الفنان عزوز عادل، الفنان أيمن عزب، والفنان محمد أبو داوود، والفنان الكبير رشوان توفيق.

ويقام العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويتلقى الفنان سيف عبدالرحمن –طليق الفنانة الراحلة- العزاء فيها.

الفنانة رجاء حسين رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقدمت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة في السينما والتليفزيون، ويعتبر تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين عىمة فارقة في مشوارها الفني.

وقدمت "رجاء" مع يوسف شاهين أفلام هامة منها: "العصفور"، "حدوتة مصرية"، "عودة الابن الضال".

كما قدمت للسينما أعمالا هامة منها: "أفواه وأرانب"، "أبناء وقتلة"، "أريد حلا"، وغيرها من الأفلام.

وفي التليفزيون قدمت: "الهد والدموع"، "أحلام الفتى الطائر"، "عايزة أتجوز"، "لا إله إلا الله" ، "ذئاب الجبل"، "المال والبنون".