هنا الزاهد تهنئ تامر بنجاح حفل ألبوم "عشأنجي" وهكذا علقت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأت الفنانة هنا الزاهد الفنان تامر حسني لنجاح حفل ألبومه الغنائي الأخير "عشأنجي" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونشرت هنا الزاهد عبر "انستجرام" مقطع فيديو من حفل غنائي لتامر حسني، وعلقت: "مبروك على حفلة ألبوم عشأنجي يا تامر، ومبروك على الحفلة مع إني كنت مخضوضة جدا من عدد الناس أول مرة أقف قدام العدد ده كله، إنت حاولت تهديني من الخضة والكسوف بس برضه باين على وشي".

وظهرت هنا الزاهد في مقطع الفيديو وهي تصعد على خشبة المسرح ويستقبلها تامر حسني لتردد معه كلمات أغنية "إنت اختيار" من فيلم "بحبك" أمام الجمهور.

يذكر أن الفنان تامر حسني أحيا حفلا غنائيا في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2022.

فيلم "بحبك" لتامر حسني ضم العديد من النجوم، منهم: هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، وشهد الشاطر، من إنتاج حسام حسني، وتأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه الإخراجية.

وتدور أحداث فيلم "بحبك"، في إطار من الإثارة والتشويق، حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين الفتاتين، ويُظهر اختلافا بمدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.