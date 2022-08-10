بالصور.. بدء عزاء الفنانة رجاء حسين بالحامدية الشاذلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأ منذ قليل، عزاء الفنانة الكبيرة رجاء حسين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ويتلقى الفنان سيف عبدالرحمن طليق الفنانة الكبيرة العزاء فيها.

الفنانة رجاء حسين رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقدمت الفنانة الراحلة خلال مسيرتها الفنية أعمالا هامة في السينما والتليفزيون، ويعتبر تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين عىمة فارقة في مشوارها الفني.

وقدمت "رجاء" مع يوسف شاهين أفلام هامة منها: "العصفور"، "حدوتة مصرية"، "عودة الابن الضال".

كما قدمت للسينما أعمالا هامة منها: "أفواه وأرانب"، "أبناء وقتلة"، "أريد حلا"، وغيرها من الأفلام.

وفي التليفزيون قدمت: "الهد والدموع"، "أحلام الفتى الطائر"، "عايزة أتجوز"، "لا إله إلا الله" ، "ذئاب الجبل"، "المال والبنون".