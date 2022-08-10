تامر حسني يروج لألبوم "عشأنجي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان تامر حسني مقطع فيديو من حفله الغنائي بالعلمين الجديدة، الذي طرح فيه أحدث ألبوماته "عشأنجي"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق تامر حسني على مقطع الفيديو: " ‏‎أغنيه عشأنجي من حفل طرح ألبوم عشأنجي بالعلمين الجديدة صيف ٢٠٢٢".

يذكر أن الفنان تامر حسني طرح كليب أغنية "عشأنجي"، منذ أيام، عبر قناة روتانا على موقع "يوتيوب".

أغنية "عشأنجي" من كلمات حماده السيد، ألحان مديح محسن، توزيع أمير محروس، إخراج تامر حسني.

ومن ناحية أخرى أحيا الفنان تامر حسني حفل غنائي بمدينة العلمين الجديدة، ضمن الدورة الثالثة لفعاليات مهرجان العلمين 2022.