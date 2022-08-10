"محاضر في أقسام الشرطة وتهديد بالانتحار".. حكايات من هوس المعجبات بـ كاظم الساهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

فوجئ الفنان كاظم الساهر بصعود إحدى الفتيات، أمس، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبر المصرية لتلتقط معه صورة بعدما احتضنته من الخلف، فلبى لها أمنيتها.

أعاد هذا المشهد ذكريات ومواقف المعجبات مع الفنان العراقي كاظم الساهر، التي وصلت إحداها إلى التهديد بالانتحار. نستعرض هنا أبرز هذه الوقائع:

محاضر في أقسام الشرطة

في إحدى ليالي صيف عام 2000 استعدت "هـ. م" للاستمتاع بحفل الفنان العراقي كاظم الساهر الذي لم تراه منذ فترة طويلة، لكن سعادتها انقلبت لخلاف كبير مع زوجها وصل إلى قسم أول شبرا، إذ حررت محضر برقم 39 لعام 3000 ضد زوجها تتهمه بضربها وطردها خارج المنزل وحرمانها من اصطحابها لأولادها أو ملابسها.

روت "هـ. م" لجريدة "روز اليوسف" في عددها الصادر 23 سبتمبر 2000، أن زوجها أصر على تغير القناة فرفضت وطلبت منه انتظار حفلة "كاظم"، فغضب "مين كاظم ده" وردد عبارات قاسية، فأجابته: "لم أسمح لك أن تخطئ فيه ده إنسان عنده مشاعر مش موجودة في أي راجل، ياريتك تسمعه وتحس علشان تعرف يعني إيه الإحساس والمشاعر والحب".

زوج يطرد زوجته من المنزل

لم يكن زوج "هـ.م" هو الأخير، إذ تقدمت مواطنة تدعى "ع.م" 42 عاما، ولديها 6 أطفال، ببلاغ ضد زوجها تتهمه بضربها وكسر ذراعها، ومعها تقرير طبي، وذلك بسبب غيرته من المطرب كاظم الساهر، قالت لـ "روز اليوسف": "بدأ الحفل وأنا جالسة أمام التلفزيون، ولم أطلب أي طلب لأي ابن من أولادي، ويوم الحفل كانت له استعدادات كثيرة فقمت بتحضير العشاء، وقلت: اللي عايز حاجة قبل الحفلة يقولي لأنه حين تبدأ لن أقوم بعمل أي شيء".

بدأ الحفل وبدا الاستمتاع على وجه الزوجة حسبما حكت لـ "روز اليوسف"، أضافت: "قلت له بحبك يا كاظم مثلما كانت الفتيات تقول ذلك، فضربني زوجي وطردني".

هروب وتهديد بالانتحار

نشرت جريدة "الحياة" فبراير 2000، أن الشرطة المصرية كشفت اختفاء سائحة عربية هربت من أحد الفنادق الكبرى بحثا عن كاظم الساهر لإعجابها به، وبعد جهود مكثفة توصلت إليها وأعادتها إلى أسرتها.

وتسببت إحدى الفتيات في فرض حراسة مشددة على كاظم الساهر فور ظهوره على المسرح، وذلك لأنها طلب الصعود على المسرح وطلبت منه أن يسلم بيده عليها فقط، لكنها قبلته وسط ذهول أمام الجمهور. حسب جريدة "الحياة".

وشهد حفل ليالي التلفزيون عام 2000 في مارينا، عدة وقائع، حيث هددت فتاة بالانتحار تحت السيارة إذا لم يستجب لها ويترجل من سيارته ويلتقط معها صورة، وبالفعل استجاب لها.

وأحيا "الساهر"، بعد غياب 13 عاما عن تقديم حفلاته في مصر، مؤخرا حفلا غنائيا ضخما بالساحل الشمالي، وانتهى مساء الأحد الماضي، من تصوير السهرة الخاصة به في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، ومن المقرر عرضها مساء غدا الخميس.