14 عرضا مسرحيا تتنافس على جوائز "نادي المسرح التجريبي" في الدورة الـ 29 من مهرجان القاهرة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

14 عرضا مسرحيا تتنافس علي جوائز " نادي المسرح التجريبي " ذلك المشروع الذي يقدمه مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت ، للعام الثاني علي التوالي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور للثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة .

تقدم للمشاركة في " نادي المسرح التجريبي " هذا العام 183 عرضا مسرحيا من 24 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، وتكونت لجنة الاختيار والمناقشة من: (المخرج أحمد طه والكاتب سعيد حجاج ومهندس الديكور عمرو الأشرف والمخرج شادي الدالي ) .

العروض التي تم اختيارها سيتم عرضها بداية من يوم 12 أغسطس وحتى يوم 28 من نفس الشهر، وكشف المخرج الدكتور محمد الشافعي عن أسماء ومحافظات العروض المشاركة وهي: عرض " رودان " لمحافظة بني سويف، عرض " كاليجولا " لمحافظة الإسماعيلية، وعرض " بقعة زيت " من محافظة البحر الأحمر " الغردقة " ، وعرضي " نهاية اللعبة " و" لعبة هواء " من أسيوط ، وعرض " شارع الصابحة " من المنيا ، وعرضي " انعكاس " و " نقطة ومن أول السطر " من محافظة الجيزة ، وعرض " الضيف " من القاهرة ، وعرض " الإنسان الصرصار " من المنصورة ، وعرض " السجن " من الشرقية ، وعرض " الحضيض " من البحيرة ، وعرضي " ميتا " و " الأولاد الطيبون يستحقون العطف " من محافظة الإسكندرية .

تنال العروض الفائزة في مسابقة " نادي المسرح التجريبي " بالمهرجان 6 جوائز ، ثلاثة منها كعرض أول وثاني وثالث بقيمة إجمالية 45 الف جنيه ، وثلاث جوائز أخري في العناصر المتميزة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل جائزة ، وستعلن الجوائز جميعها بحفل ختام المهرجان يوم 8 سبتمبر المقبل 2022.

يذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم.