رامي جمال يرد على متابع قال له "ربنا جابلك مرض مستني يحصلك إيه تاني؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رد الفنان رامي جمال، على تعليق كتبه أحد المتابعين، عقب طرحه أغنية بعنوان "أدبتنا الدنيا" على موقع "يوتيوب"، وتضمن التعليق إشارة إلى إصابة المطرب بالبهاق منذ عام 2019.

رامي، فوجئ عقب طرح الأغنية على قناة شركة Nogoum Records المنتجة في "يوتيوب"، بالتعليق التالي: "يا أخي أنا مش فاهم يعني ربنا جابلك مرض، وعانيت منه كتير أوي، وبعد ما ربنا شفاك راجع برضو تغني، وأنت عارف أن الغنا حرام، أنت مستني يحصلك إيه تاني؟".

وقام الفنان رامي جمال، بالرد عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، وكتب: "بص يا سيدي أنا ربنا رضاني والحمد لله لسه الابتلاء زي ما هو، بس لو عاوز الحقيقة أنت اللي محتاج علاج من كلامك اللي زي الرصاص".

وتابع: "لو أنا غلط في حاجة، تعتقد أن طريقتك دي ممكن تبقى الصح؟ أنا للأسف كنت بشوف آراء الناس الإيجابية والنقد البناء واللي طمعانين في حاجة أفضل، لأن دائما في أفضل طبعا، فشوفت كلامك على الصبح ومش هقولك غير ربنا يسامحك على القسوة".

رامي، أضاف: "وده واثق أنه مش حب، واللي هيحسابنا ربنا، يا عالم مين أحسن من مين؟ وكلنا بشر مش أنبياء، ممكن نخطئ ونصيب والهداية من رب العالمين، يومك أجمل من قلبك إن شاء الله".

الفنان رامي جمال، كان قد كشف عام 2019، عن إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللون في مناطق بجسده، قائلًا إنه ذهب لعدد كبير من الأطباء إلا أنهم لم يجدوا حلولًا له.

وكتب جمال آنذاك عبر حسابه في موقع "إنستجرام": "الحمد لله الذي أحبني، فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي، وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير، ودكاترة كتير، ومفيش فايدة".

أغنية رامي جمال "أدبتنا الدنيا" من كلمات إبراهيم جاد، ألحان محمد أنيس، وتوزيع وسام عبد المنعم.