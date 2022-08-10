أسماء جلال : ” حاجة مقززة جدا .. مش مصدقة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 06:50 مساءً - علقت الفنانة ” أسماء جلال ” على واقعة مقتل طالبة كلية الإعلام ” سلمى بهجت ” التي هزت الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية ” .

حيث أقدم شاب يدعى ” إسلام طرطور ” وهو زميل لها بالكلية على قتلها طعنا بالسكين (15طعنة) في مدخل عمارة سكنية بمدينة الزقازيق انتقاما منها لرفضها الارتباط به .

فكتبت أسماء جلال في تعليقها على ذلك معربة عن غضبها : ” بجد حاجة حزينة ومقززة جدا .. مش مصدقة ومش عايزة أصدق إن في حد ممكن ينهي حياة بنت عشان رفضته أو أيا كان الأسباب، أنا حتى معنديش فضول أعرف القصة ” .

وتابعت في منشورها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري : ” بأي حق حد يقرر يمشي بسكينة ينهي حياة حد !!! .. الناس دي لازم تدوق اللي كانت السبب فيه وقدام كل الناس .. سيبوا الناس في حالها وارحمونا ” .