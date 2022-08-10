تطورات الحالة الصحية للفنانة ” مديحة حمدي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة ” مديحة حمدي ” في تصريحات صحفية لها عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

حيث أشارت الفنانة مديحة حمدي إلى أنها علمت بإصابتها بفيروس كورونا منذ حوالي 6 أيام .. وأن العدوى انتقلت إليها من أحد الأشخاص المقربين منها .

وتابعت بأنها تخضع حاليًا للعزل المنزلي وتتابع حالتها مع طبيب متخصص وتتلقى البروتوكول الخاص بالعلاج والذي أقرته وزارة الصحة .

وأضافت أن وضعها الصحي مستقر وتحسنت بالوقت الحالي ومن المقرر أن تجري مسحة كورونا للتأكد من سلبية حالتها خلال الأيام المقبلة .

وقالت الفنانة مديحة حمدي أنها لم تتمكن من حضور جنازة صديقتها وزميلتها الفنانة ” رجاء حسين ” بسبب إصابتها بفيروس كورونا .