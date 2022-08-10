شكرا لقرائتكم خبر عن 19مليون جنيه حصيلة إيرادات الأفلام فى شباك التذاكر هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الأفلام المصرية المعروضة في السينمات حالياً، إيرادات بلغت 19 مليون جنيه في شباك التذاكر هذا الأسبوع، وجاءت هذه الإيرادات مقسمة على 4 أفلام، 3 منهم انطلقوا في موسم عيد الأضحى السينمائى وهم "كيرة والجن" و"بحبك" و"عمهم"، ولحق بهم مؤخراً فيلم "تسليم أهالى".

وتصدر فيلم "تسليم أهالى" الإيرادات هذا الأسبوع، حيث حصد 7 ملايين و300 ألف جنيه في أسبوعه الأول بدور العرض، إذ انطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضى الموافق 3 أغسطس، وتخوض به دنيا سمير غانم أولى بطولاتها المطلقة في السينما بعد عدة بطولات في الدراما التليفزيونية.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

أما "كيرة والجن" فحقق هذا الأسبوع إيرادات بلغت 5 مليون و200 ألف جنيه، تضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأسابيع الماضية، لتصل المحصلة الاجمالية إلى 101 مليون و800 ألف جنيه خلال 6 أسابيع عرض، حيث انطلق في دور العرض يوم 30 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، ويتبقى له 3 ملايين جنيه فقط ويصبح الفيلم الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية متخطياً "الفيل الأزرق 2" صاحب الرقم القياسى، والذى حقق 104 مليون جنيه عام 2019.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب، ويرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي.

وحقق فيلم بحبك" للنجم تامر حسنى إيرادات وصلت إلى 2 مليون و400 ألف جنيه هذا الأسبوع، ليصل إجمالي ما حصده الفيلم في 5 أسابيع عرض إلى 46 مليون و 250 ألف جنيه حيث انطلق بوم 7 يوليو الماضى، ويشهد الفيلم أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

أما فيلم "عمهم" فحصد هذا الأسبوع 3 مليون و 650 ألف جنيه، لتصل محلصة ما حققه حتى الآن إلى من 42 مليون جنيه خلال 5 أسابيع عرض، ليكون الإيرادات الأعلى لمحمد امام في مشواره السينمائى، والعمل يشارك في بطولته، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا.