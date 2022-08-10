فنانة مصرية شهيرة تعاني من ظروف صحية سيئة وتطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:43 مساءً - كشفت الفنانة ” وفاء صادق ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام عن تعرضها لأزمة صحية أبعدتها عن التفاعل مع متابعيها ومحبيها .

ووجهت وفاء صادق من خلال منشورها رسالة إلى متابعيها طالبتهم فيها بالدعاء لها بالشفاء دون أن تكشف عن طبيعة مرضها .

فكتبت قائلة : ” وحشتوني قوي .. أنا أسفة بقالي فترة مش معاكم .. شوية ظروف صحية سيئة .. دعواتكم .. ليكم وحشة بجد ” .