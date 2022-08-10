كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:43 مساءً - كشفت الفنانة ” وفاء صادق ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام عن تعرضها لأزمة صحية أبعدتها عن التفاعل مع متابعيها ومحبيها .
ووجهت وفاء صادق من خلال منشورها رسالة إلى متابعيها طالبتهم فيها بالدعاء لها بالشفاء دون أن تكشف عن طبيعة مرضها .
فكتبت قائلة : ” وحشتوني قوي .. أنا أسفة بقالي فترة مش معاكم .. شوية ظروف صحية سيئة .. دعواتكم .. ليكم وحشة بجد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة تعاني من ظروف صحية سيئة وتطلب الدعاء من الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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