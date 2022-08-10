متابع لرامي جمال : ” ربنا جابلك مرض وراجع تغني .. مستنى يحصلك إيه تاني ” .. كيف رد الأخير عليه ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:43 مساءً - تلقى الفنان ” رامي جمال ” تعليقا مسيئا من جانب أحد المتابعين له الذي هاجمه بسبب استمراره في الغناء على الرغم من إصابته بمرض البهاق .

فكتب المتابع في تعليقه : ” يا أخي أنا مش فاهم يعني ربنا جابلك مرض وعانيت منه كتير أوي وبعد ما ربنا شفاك راجع بردو تغني وانت عارف أن الغنا حرام .. إنت مستنى يحصلك إيه تاني ” .

وأعاد رامي جمال نشر هذا التعليق في منشور له عبر حسابه على إنستجرام وكتب في رده على صاحبه : ” بص يا سيدي أنا ربنا راضاني والحمد لله لسه الابتلاء زي ما هو، بس لو عاوز الحقيقة إنت اللي محتاج علاج من كلامك اللي زي الرصاص ” .

وتابع : ” لو أنا غلط في حاجة، تعتقد إن طريقتك دي ممكن تبقى الصح؟ .. أنا للأسف إني كنت بشوف أراء الناس الإيجابية والنقد البناء واللي طمعانين في حاجة أفضل لأن دائما في أفضل طبعا، فشوفت كلامك على الصبح ومش هقولك غير ربنا يسامحك على القسوة ” .

وأضاف الفنان رامي جمال : ” وده واثق إنه مش حب، واللي هيحاسبنا ربنا، يا عالم مين أحسن من مين، وكلنا بشر مش أنبياء، ممكن نخطئ ونصيب والهداية من رب العالمين .. يومك أجمل من قلبك إن شاء الله ” .