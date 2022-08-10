رحمة رياض تعاني من ضيق في التنفس في حفلها بقرطاج

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 05:43 مساءً - كشفت الفنانة العراقية ” رحمة رياض ” في لقاء لها مع (ET بالعربي) عن تفاصيل ما عانت منه قبل صعودها على المسرح لإحياء حفلها في مهرجان قرطاج بدورته ال 56 .

حيث أشارت رحمة رياض إلى أنها أصيبت بحالة من التوتر والقلق والخوف تسببت في تعرضها لضيق في التنفس نظرا لكون هذا الحفل هو الأول لها بمهرجان قرطاج .

ووصفت رحمة رياض مهرجان قرطان بأنه حدث عظيم في مسيرتها الفنية وأرشيفها مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالخوف من الجمهور التونسي والوقوف أمامه .

وتابعت : ” توتر وخوف وأُصبت بإنقباض في المعدة وخفّ النفس .. مهرجان دولي لازم تطلع بأحسن حلة وتقدمي أحسن ما عندك والحمد لله حاولت وإن شاء الله أكون نجحت ” .