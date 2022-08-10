شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة حمدى بعد إصابتها بكورونا: راضية بقضاء الله واعتبر المحنة تكفير ذنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الفنانة مديحة حمدي لـ الخليج 365، أن إصابتها بفيروس كورونا هي السبب وراء عدم قدرتها علي المشاركة في تشييع جثمان الراحلة رجاء حسين، مؤكده أنها أصيبت بالفيروس وهي في اليوم السادس من الحصول علي بروتوكول العلاج ويجب ألا تخرج من منزلها إلا بعد 10 أيام علي الأقل حسبما أخبرها الأطباء.

وأضافت مديحة حمدي أنها تشعر بتكسير في العظام وفقدان للشهية، موضحه أنها حاليا تأكل الأكل مسلوق فقط، موضحه أنها راضية بقضاء الله وتعتبر المحنة تكفير ذنوب ورفع لدرجاتها لدي الله عز وجل.

وفي سياق متصل يقام اليوم الأربعاء، عزاء الفنانة رجاء حسين بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك عقب صلاة المغرب، حيث رحلت عن دنيانا صباح أمس الثلاثاء

وشارك نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، فى صلاة الجنازة على جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين، كما شارك أيضا زوجها السابق سيف عبد الرحمن وشقيقه، بالإضافة إلى ابنتها السيدة أمل، وعدد من الأقارب والأصدقاء.

ورحلت رجاء حسين عن عالمنا فجر أمس الأربعاء فى منزلها، عن عمر ناهز 83 عاما، وتم دفنها بمدافن العائلة بمدينة 6 أكتوبر، عقب انتهاء صلاة الجنازة.

ونعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة رجاء حسين ، التى وافتها المنية بعد حياة حافلة بالفن والابداع، لتترك في ذاكرة محبيها أعمال لا تنسى، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.