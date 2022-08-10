شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان كريم فهمى يعلن عن وفاة جده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان كريم فهمى على صفحته لرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عن وفاة جده دون الكشف عن تفاصيل عن موعد تشييع الجنازة أو العزاء وكتب " جدى في ذمة الله ادعو له".

وفي سياق متصل تعاقد الفنان كريم فهمى على بطولة إحدى قصص مسلسل "حدث بالفعل"، والتى تحمل اسم "قرض شخصى"، إخراج هشام الرشيدى، ومن المقرر بدء تصوير أولى المشاهد خلال الأيام المقبلة، وجارى ترشيح عدد من الأبطال.

فيما انتهى مؤخرا تصوير القصة الأولى بالعديد من الأماكن منها فيلا بمنطقة شبرامنت وأماكن أخرى بالشيخ زايد والعبور ومناطق متفرقة بالساحل الشمالى، وتضم هذه القصة مجموعة كبيرة من النجوم منهم ماجد المصرى وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود.

ويجسد بطولة قصص المسلسل المختلفة نخبة كبيرة من نجوم الفن، وينتمى العمل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم، ويلقى العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم ، وتدور الأحداث فى قالب تشويقى إنسانى.

يشار إلى أن مسلسل "حدث بالفعل" تأليف فادى النجار ومدير تصوير كريم رضا وديكور دينا ماهر، وإخراج هشام الرشيدى فى أول تجربة تليفزيونية له بعد فيلم "ماكو".

وقدم الفنان كريم فهمى آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إيهاب فهمى، تارا عماد، إسلام جمال، علا رشدى، إيمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسى، كارولين خليل، صبا الرافعى.