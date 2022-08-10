شكرا لقرائتكم خبر عن Top Gun: Maverickيزيح الكبار من تصنيفات شباك التذاكر المحلية..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطاح فيلم الأكشن والحركة الجديد Top Gun: Maverick، بطولة النجم العالمي توم كروز، الفيلم الشهير Titanic، من تصنيف أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات المحلية في تاريخ شباك التذاكر، حيث حقق فيلم كروز الذي يعد النسخة الثانية من الفيلم حوالي 662 مليون دولار إيرادات محلية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Top Gun نجح في اقصاء فيلم Titanic من المركز السابع كأكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات المحلية في تاريخ شباك التذاكر، بعد ان تخطي إيرادات Titanic، حيث حقق الأول 662 مليون دولار، والثاني 659 مليون دولار، مع عدم مراعاة فروق التضخم.



فيلم تيتانيك

بالنسبة للشركة المنتجة للفيلمين، فقد تجاوز فيلم "Top Gun: Maverick" فيلم "Titanic" باعتباره أكبر فيلم في الاستوديو في تاريخه الممتد 110 سنوات، ومع ذلك لا تزال ملحمة الكوارث لجيمس كاميرون بفيلمه Titanic تتفوق على مغامرة طائرة مقاتلة توم كروز خارج أمريكا الشمالية بمبلغ 1.5 مليار دولار في شباك التذاكر الدولي و2.2 مليار دولار على مستوى العالم.

منذ ظهور فيلم Top Gun: Maverick لأول مرة في مايو وحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في افتتاح عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى بمبلغ 160.5 مليون دولار، ولم يتراجع الفيلم عن الخمسة الأوائل في قوائم عطلة نهاية الأسبوع لمدة عشرة أسابيع، ويعد فيلم " Maverick " هو أول فيلم لكروز يتجاوز 100 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع واحدة وأول فيلم له يصل إلى مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.