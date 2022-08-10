شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح "فركتوزى" ويستعد لإحياء حفل غنائى فى عمان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حسين الجسمى، أحدث أغانيه" فركتوزى" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من رؤيته وألحانه وأشعار مانع سعيد العتيبة.

ويحيى حسين الجسمى حفلاً غنائيًا، فى عمان، غدا الخميس ويقدم توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التى حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا في مشواره.

وطرح حسين الجسمى مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان" ليه" علي موقع الفدييوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

حسين الجسمى طرح خلال الفترة الماضية أغنية جديدة من أشعار ولى عهد دبى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهى بعنوان أغنية "طير المحبة".

وسبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.