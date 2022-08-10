شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور رامى جمال يطالب باتخاذ إجراء قانونى ضد المتنمرين على مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من جمهور ومحبى الفنان رامى جمال، أن يتحرك ويتخذ إجراء قانونى ضد أى متنمر ينتقده ويكتب تعليقات مسيئه له وعلى مرض البهاق الذى يعانى منه بعد أن كتب متابع له، قائلا:"يا أخي أنا مش فاهم يعني ربنا جابلك مرض وعانيت منه كتير أوي وبعد ما ربنا شفاك راجع بردو تغني وانت عارف إن الغنا حرام . انت مستني يحصلك ايه تاني "

وبعد ذلك رد رامى جمال، عليه قائلا:"بص يا سيدي أنا ربنا راضاني والحمد لله لسه الابتلاء زي ما هو بس لو عاوز الحقيقه أنت اللي محتاج علاج من كلامك اللي زي الرصاص لو أنا غلط في حاجة تعتقد إن طريقتك دي ممكن تبقي الصح"

وتابع:"أنا للأسف إني كنت بشوف آراء الناس الإيجابية والنقد البناء واللي طمعانين في حاجة أفضل لأن دائما في أفضل طبعا ف شوفت كلامك على الصبح ومش هقولك غير ربنا يسامحك على القسوة وده واثق إنه مش حب واللي هيحاسبنا ربنا یا عالم مین أحسن من مين وكلنا بشر مش أنبياء ممكن نخطئ ونصيب والهدايه من رب العالمين يومك أجمل من قلبك ان شاء الله".

طرح الفنان رامي جمال أغنية جديدة بعنوان "أدبيتنا الدنيا"، من ألبوم "يستاهل بوستين" وهي من كلمات إبراهيم جاد، ألحان محمد أنيس، توزيع وسام عبد المنعم، حيث يتم طرح الألبوم بشكل منفرد يومياً، وحتى الآن تم طرح ما يقرب من 10 أغنيات.

وألبوم "يستاهل بوستين" يضم 12 أغنية مثل "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كدة".

وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعون أحمد ابراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبدالمنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.