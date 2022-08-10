زوجها مديح بالعيد.. من هي ريم الرياحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة التونسية ريم الرياحي، تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وفي السطور التالية نرصد لكم معلومات عن ريم الرياحي:

- تبلغ الفنانة التونسية 45 عاما، وهي أم لثلاثة أبناء من زوجها المخرج السينمائي مديح بالعيد الذي يقيم في فرنسا.

- بدأت ريم مشوارها الفني، وهي في الثامنة عشر من عمرها، من خلال المشاركة في برامج المنوعات، ومنها فوازير بعنوان "من بعد طول العشرة".

- قدّمها المخرج عبد القادر الجربي للجمهور في مسلسل "حكم الأيام" عام 1990، مع مصطفى عدواني، منجي العوني، جليلة برهان، عبد اللطيف الغربي، خديجة بن عرفة، وحاتم بالرابح وغيرهم.

- شاركت ريم، عقب ذلك في بطولة العديد من المسلسلات التونسية، منها: "نجوم الليل"، و"المنارة"، و"غالية"، و"نوبة"، و"اضحك للدنيا" من إخراج عميد المخرجين التونسيين عبد الرزاق الحمامي، وغيرها.

- بعد توقف دام 4 سنوات، عادت الفنانة ريم الرياحي في عام 2003، إلى المشاركة في عدة مسلسلات، أبرزها "قمرة سيدي محروس".

- تعاونت ريم الرياحي، مع زوجها المخرج مديح بالعيد، في مسلسلات منها: "ناعورة الهواء" و"الأكابر".

- قدمت ريم الرياحي، في رمضان الماضي، مسلسلين، وهما "يما ج3" من ﺗﺄﻟﻴﻒ سفيان دحماني وﺇﺧﺮاﺝ زوجها مديح بالعيد، و"براءة" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف سامي الفهري.