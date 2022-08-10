فن ومشاهير

زوجها مديح بالعيد.. من هي ريم الرياحي؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة التونسية ريم الرياحي، تريند محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وفي السطور التالية نرصد لكم معلومات عن ريم الرياحي:

- تبلغ الفنانة التونسية 45 عاما، وهي أم لثلاثة أبناء من زوجها المخرج السينمائي مديح بالعيد الذي يقيم في فرنسا.

- بدأت ريم مشوارها الفني، وهي في الثامنة عشر من عمرها، من خلال المشاركة في برامج المنوعات، ومنها فوازير بعنوان "من بعد طول العشرة".

- قدّمها المخرج عبد القادر الجربي للجمهور في مسلسل "حكم الأيام" عام 1990، مع مصطفى عدواني، منجي العوني، جليلة برهان، عبد اللطيف الغربي، خديجة بن عرفة، وحاتم بالرابح وغيرهم.

- شاركت ريم، عقب ذلك في بطولة العديد من المسلسلات التونسية، منها: "نجوم الليل"، و"المنارة"، و"غالية"، و"نوبة"، و"اضحك للدنيا" من إخراج عميد المخرجين التونسيين عبد الرزاق الحمامي، وغيرها.

- بعد توقف دام 4 سنوات، عادت الفنانة ريم الرياحي في عام 2003، إلى المشاركة في عدة مسلسلات، أبرزها "قمرة سيدي محروس".

- تعاونت ريم الرياحي، مع زوجها المخرج مديح بالعيد، في مسلسلات منها: "ناعورة الهواء" و"الأكابر".

- قدمت ريم الرياحي، في رمضان الماضي، مسلسلين، وهما "يما ج3" من ﺗﺄﻟﻴﻒ سفيان دحماني وﺇﺧﺮاﺝ زوجها مديح بالعيد، و"براءة" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف سامي الفهري.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا