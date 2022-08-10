"على ضمانتي".. أكرم حسني يدعو الجمهور لمشاهدة فيلم "تسليم أهالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دعا الفنان أكرم حسني، جمهوره ومتابعيه، لمشاهدة فيلم "تسليم أهالي" للنجمين دنيا سمير غانم وهشام ماجد.

ونشر حسني، صورة له إلى جانب بوستر الفيلم في إحدى السينمات العارضة، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "روحوا الفيلم ده على ضمانتي هتخرجوا مبسوطيين.. ألف مبروك لكل الحبايب".

فيلم "تسليم أهالي" من بطولة: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي وروزناما".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني أغنية "للي" مع الكينج محمد منير.