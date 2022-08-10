مايان السيد تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة على البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة مايان السيد، لجلسة تصوير جديدة تروج من خلالها لمجموعة الملابس الصيفية التي أطلقتها.

وظهرت مايان، في الصور على شاطئ البحر، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "أقدم لكم (فستان ميونة) من المجموعة الجديدة.. الفستان مناسب لخروجات بعد الظهر أو بالليل.. خفيف وبسيط وهيبقى إضافة مهمة لدولابك في الصيف".

ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعي مايان السيد، وبينهم الفنانة بسنت شوقي، والمطربة تسنيم العايدي.

ومن بين التعليقات: "قمورة.. ميونة.. بحبك أوي.. حلو أوي.. يا جمالها.. تحفة.. كتير بتجنني يا قلبي.. مايان ميونة" وغيرها.

وكانت الفنانة مايان السيد، أعلنت عن خوضها تجربة تصميم الأزياء، من خلال مجموعة ملابس صيفية خاصة بها.

يذكر أن مايان السيد، شاركت في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في دراما رمضان 2022.