قبل "تشوه شفايفها" وانتفاخ وجهها.. 20 صورة للفنانة عبير أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - أثارت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، عبير أحمد، جدلا واسعا خلال الساعات الأخيرة الماضية، وهي تعاني من انتفاخ ضخم في شفتيها ووجهها إثر عملية تجميل خضعت لها.

عبير أحمد أجرت عملية تجميل لإذابة الفيلر في الشفتين، ما تسبب في انتفاخ وجهها بالكامل، بعد تفاعل جسدها مع مادة الإذابة بطريقة عكسية. وفي الألبوم أعلاه نرصد صورا لها قبل خضوعها للعملية.

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وظهرت عبير أحمد في مقطع فيديو عبر "سناب شات"، أرسلته للطبيب المسؤول عن العملية، بشفتين منتفختين بشكل كبير، مصحوبا بتعليق: "الدكتور حب يطمن عليّ.. فطرشتله هالفيديو.. وهلا أنا جميلة في عز الأزمات أضحك".

وروّت عبير أحمد، في الفيديو، تفاصيل الواقعة، موضحة أنها توجهت للطبيب من أجل إذابة الفيلر من شفاهها؛ بسبب بروز شكلهما الغريب أمام الكاميرات، واصفة ذلك بـ"بوز البطة"، وقرر الطبيب حقنها بإبرة لتذويب الفيلر يستخدمها مع جميع الحالات، إلا أن جسمها تفاعل مع الحقنة بطريقة عكسية، ما أدى إلى انتفاخ وجهها.

وتابعت: "الدكتور انصدم وقال لي إنه يرى هذه الحالة للمرة الأولى.. فكان الحل أن يعطيني حقنة من الكورتيزون.. الدكتور مستغرب أني بضحك وهادية.. الشيء اللي تعرفين آخره، سواء خسارة مادية أو ناس أندال مطلعوش كويسين، مع السلامة.. خلاص شوى أسوي، الصحة هي الحاجة الوحيدة التي أزعل عليها، أنا كنت عارفة أن الانتفاخ يوم ويفش".

عبير أحمد بدأت مسيرتها الفنية في منتصف التسعينيات، واستطاعت في فترة وجيزة أن تصبح من أشهر فنانات الخليج، خاصة بعد ظهورها في الدراما السعودية، وتحديدا الجزء الرابع عشر من مسلسل "طاش ما طاش" بجانب ناصر القصبي وعبد الله السدحان.

وعلى المستوى الشخصي، تزوجت عبير أحمد لأول مرة من رجل أعمال مصري ولديها منه توأمان "وليد وكنزي"، لكن هذا الزواج لم يدم، حيث انفصلا عام 2009، ثم تزوجت من رجل أعمال لبناني لكن هذا الزواج أيضًا لم يستمر، إذ انفصلا عام 2013.