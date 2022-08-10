طرح الإعلان التشويقي لفيلم "الدعوة عامة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرح صناع فيلم "الدعوة عامة"، الإعلان التشويقي للعمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم 17 أغسطس الجاري.

فيلم "الدعوة عامة" بطولة النجوم: أحمد الفيشاوي، محمد عبد الرحمن "توتا"، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، ويعتبر هو ثان تعاون له مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم "الخطة العايمة".

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبدالرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها.

فيلم "الدعوة عامة" من إنتاج يوسف الطاهر "شركة الطاهر ميديا برودكشن"، وإخراج وائل فرج.