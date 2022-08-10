أول صورة لفاروق فلوكس بعد إجراء عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص الفنان عمرو عبد العزيز، على زيارة الفنان القدير فاروق فلوس، بعد خضوعه لعملية جراحية أمس في أحد المستشفيات.

ونشر عمرو، صورة مع فلوكس عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "حبيبى الفنان الكبير فاروق فلوكس.. ألف حمد الله على السلامة يا فوكس وربنا يديك الصحة والعمر.. ياريت كلنا ندعيله ربنا يتم شفاه على خير".

وكانت يسر فلوكس، ابنة الفنان فاروق فلوس، كشفت أمس، عن خضوعه لعملية جراحية، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي.. من فضلكم ادعوا ليه يقوم بالسلامة.. ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندي في الدنيا.. لا أحتاج إلا للدعوات".

وفي فبراير الماضي، وبرعاية وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، احتفالية كبرى لتكريم الفنان الكبير فاروق فلوكس، بالمسرح القومي.

وتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الكبير فاروق فلوكس، وإهداء الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء فاروق فلوكس، كما أحيا الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بقيادة المايسترو تامر غنيم؛ من خلال تقديم مجموعة من أروع الأغاني التراثية المصرية؛ غناء: المطربة أنغام مصطفى؛ والمطرب أحمد محسن؛ والمطربة هند عمر.