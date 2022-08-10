قيامة الساحرات.. MBC تطلق المسلسل الأضخم في تاريخ السعودية ويتضمن 10 أجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت "استوديوهات MBC" الذراع الإنتاجية لـ"مجموعة MBC"، عن بدء تصوير المسلسل الخيالي السعودي "قيامة الساحرات"، الأضخم في تاريخ الإنتاجات السعودية التي نُفّذت في المملكة.

أبطال مسلسل قيامة الساحرات

ويضم مسلسل "قيامة الساحرات" الذي يأتي برعاية مدينة نيوم، كادرا تمثيليا سعوديا من بطولة آيدا القصي وسمية رضا، اللتين تقدمان الشخصيتين الرئيستين في العمل، حسب جريدة "الرياض" السعودية.

مسلسل قيامة الساحرات الأضخم في السعودية

ويتميز "قيامة الساحرات" بمؤثراته البصرية الأعلى كلفةً في الدراما السعودية، فيما يجري تصوير مشاهد العمل في ثلاثة مواقع يضم كل منها استديو ضخما صُمّم وبني خصيصاً للغاية، منها أضخم استوديو تصوير مَشاهد خارجية تم إنشاؤه في المملكة.

قصة مسلسل قيامة الساحرات

تستند أحداث مسلسل "قيامة الساحرات"، على سلسلة روايات خيالية للكاتب السعودي أسامة المسلم، حيث تدور الأحداث في شبه الجزيرة العربية خلال حقبة تاريخية مُغرقة في القدم، وتتمحور القصة حول صراع ملحمي بين قبيلتين من السحرة، تقودهما ساحرتان شديدتا البأس هما أفسار ودعجاء.

لم يكن صعود الساحرتين إلى هرم القيادة سهلاً، فقد نشأتا في عالم يسيطر على مقاليد السلطة فيه سحرة من الرجال الذين يحتكرون علوم السحر وتعاليمه فيما بينهم ويمنعون النساء من تعلّمه أو ممارسته، غير أن أفسار ودعجاء وبعد مرورهما بظروف قاسية تنجحان في الوصول إلى أسرار السحر وتعلّم خباياه سرّاً وإثبات تفوّقهما على الرجال في هذا المضمار، لتتمكن كل واحدة منهما لاحقاً من إنشاء قبيلةٍ خاصة بها من السحرة وقيادتها لمواجهة القبيلة الأخرى في حرب ملحمية هدفها اكتساب المزيد من القوى الخارقة لحماية نفسيهما. فهل تستمر الحرب بينهما طويلاً أم تصلان إلى تحالفٍ ما في مواجهة طرفٍ ثالث؟

طاقم عمل مسلسل قيامة الساحرات

وفيما تلعب كل من آيدا دور الساحرة أفسار، وسمية رضا دور الساحرة دعجاء، يدير الدفّة الإخراجية للعمل كل من الإيرلندي ديكلان أو-دوير المرشح لجائزة "إيمي"، والمخرج كريغ بيكلس، فيما يقود عمليات الإنتاج دومينيك بارلو، وزينب أبو السمح المنتجة المنفذة من "استوديوهات MBC".

مسلسل قيامة الساحرات لعشاق الخيال والأساطير

هذا وقالت زينب أبو السمح، المدير العام لـ"استوديوهات MBC" بالسعودية: "يسعدنا أن نقدم عملاً سعودياً بهذه الضخامة والتميّز، ويضمّ نجمات ونجوما وصنّاعا سعوديين وسعوديات، أمام الكاميرات وخلفها، بعضهم معروف والبعض الآخر من الوجوه الجديدة الواعدة التي تدرّبت وتخرّجت من أكاديمية MBC ووكالة MBC TALENT".

وأضافت: "سيحوّل المسلسل بعض تلك الأسماء الواعدة إلى نجوم المستقبل، وأدعو المشاهدين من عشّاق الدراما والخيال والأساطير والإنتاجات الضخمة لمتابعة هذا العمل غير المسبوق في المنطقة والذي يقدّم نقلة نوعية في الفانتازيا والمغامرات في عالمنا العربي".

مسلسل قيامة الساحرات على شاهد

يذكر أن "قيامة الساحرات" انطلق تصويره في المملكة، ويتضمن 10 أجزاء وسيعرض على منصة "شاهد" من "أعمال شاهد الأصلية" في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.