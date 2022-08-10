مع "محمد رمضان" للمرة الثالثة.. تفاصيل مشاركة الطفل منذر مهران في "ع الزيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأ الطفل الموهوب منذر مهران، تصوير أول مشاهده في فيلم "ع الزيرو"، الذي يجمعه للمرة الثالثة مع نجمه المفضل الفنان محمد رمضان، والنجمة نيللي كريم، والفيلم من تأليف د. مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.

المحامي محمد مجدي "والد منذر"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال،:" الحمد لله، بدأ منذر، يوم الإثنين الماضي، تصوير أول مشاهده في الفيلم، وكان سعيد جدا من بالإهتمام الذي وجده من الفنان محمد رمضان".

وتابع:" الفنان محمد رمضان، قام بنفسه مع المخرج محمد العدل، بترشيح منذر، للمشاركة في العمل، وخاصة مع حرصه الدائم على دعمه، وتشجيعه على تطوير موهبته".

وأضاف:" ويؤدي منذر، في الفيلم شخصية (يوسف)، وهو ابن بطل العمل الفنان محمد رمضان، وله دور مؤثر وهام، خلال الأحداث".

فيلم " ع الزيرو"، يعد العمل الثالث، الذي يشارك به الطفل الموهوب منذر رمضان، مع فنانه المفضل محمد رمضان، إذ سبق وجسد شخصيته بمرحلة الطفولة في كليب أغنية "مصباح علاء الدين"، ولفت الأنظار لموهبته، قبل مشاركته أيضا في مسلسل "موسى"، وصعوده إلى المسرح للغناء معه في حفله بالساحل الشمالي.

منذر، شارك في رمضان الماضي، في مسلسل "جزيرة غمام"، وقدم شخصية الطفل "سمير"، نجل الفنان فتحي عبد الوهاب، وقام ببطولة العمل نخبة من النجوم، منهم طارق لطفي، أحمد أمين، مي عز الدين، محمد جمعة، رياض الخولي، ومحمود البزاوي، والمسلسل تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

منذرمهران عمره 8 سنوات، ويدرس في مدرسة الوادي للغات، و شارك في مسلسل (ليالينا 80)، و في مسلسل (الحرامي) مع المخرج محمد سلامة، ويشارك أيضا في فيلم (النمس والإنس) مع المخرج الكبير شريف عرفة والفنان محمد هنيدي.