بعد رفضها تجسيد دور والدته من قبل .. سميرة عبد العزيز تتراجع عن موقفها تجاه محمد رمضان والأخير يسخر منها

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 03:50 مساءً - أدلت الفنانة ” سميرة عبد العزيز ” بتصريحات تليفزيونية لها خلال استضافتها بأحد البرامج على قناة (الشمس) كشفت من خلالها عن موقفها تجاه العمل مع الفنان ” محمد رمضان ” في أحد الأعمال الفنية وتجسيدها لدور والدته .

حيث أشارت سميرة عبد العزيز إلى أنها توافق وعلى استعداد أن تجسد شخصية والدة محمد رمضان في عمل فني وهو الأمر الذي كانت قد أعلنت عن رفضها له من قبل، وبررت ذلك الرفض بأنها ترفض المشاركة في أعمال تظهر بها بشخصية أم لمجرم .

وعلقت الفنانة سميرة عبد العزيز على ذلك قائلة : ” لما رفضت مسلسل محمد رمضان مكنش عشان محمد رمضان إنما كان على بلطجي، أنا أم بلطجي وأنا كانوا أطلقوا عليا أم العظماء لإني عملت ام خمس أئمة وعملت أم أم كلثوم ” .

وتابعت في تصريحاتها : ” قولت لأ، لما أطلقوا عليا الصحفيين أم العظماء وعملت أم كل دول مروحش أعمل أم بلطجي وأبوظ، رفضت الشخصية .. أنا أي دور بعمله بحس إن أنا عايزة أبلع كل ست تعمل كده مع ولادها ” .

ومن جانبه علق الفنان محمد رمضان على تلك التصريحات في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك تضمن صورة للفنانة سميرة عبد العزيز وكتب في تعليقه عليها : ” ياه أخيرا يا أستاذة .. أنا قلبي هيقف من الفرحة، بس للأسف فيلمي القادم طالع يتيم الأم ” .