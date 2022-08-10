حلا شيحة تتحدث عن صداقتها بهذه الفنانة الراحلة : ” ست جميلة وروحها جميلة ومريحة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:47 مساءً - نعت الفنانة ” حلا شيحة ” رحيل الفنانة ” رجاء حسين ” التي وافتها المنية صباح يوم أمس الثلاثاء عن عمر ناهز ال 83 عاما بعد صراع مع المرض .

فنشرت حلا شيحة صورة للفنانة الراحلة رجاء حسين عبر حسابها على إنستجرام .. وكتبت في تعليقها عليها : ” البقاء لله الراحلة السيدة المحترمة والفنانة الجميلة رجاء حسين ” .

وتابعت : ” لسه شايفة الخبر حالاً سبحان الله من كام يوم كانت في بالي وكنا اتقابلنا أول مرة في عزاء حاجة سهير البابلي الله يرحمها وقعدت معاها أجمل قعدة وحبتها جدا ً ” .

وأضافت حلا : ” حسيت أد إيه ست جميلة وروحها جميلة ومريحة واتكلمنا كتير وأخدت رقمي وأخدت رقمها واتكلمنا كام مرة من فترة ” .

وواصلت : ” لغاية من أيام كانت بتيجي في بالي وعايزة اسأل عليها مكنش في بالي إن كان معادها للقاء الخالق .. دنيا عجيبة فعلاً .. مع السلامة يا غالية علينا كلنا، في الجنة ونعيمها إن شاء الله ” .