كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:47 مساءً - أحيا الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” حفلا غنائيا على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية وذلك بعد غياب لسنوات طويلة عن جمهوره في القاهرة وإحيائه للحفلات في مصر .
وخلال الحفل الذي أقيم يوم أمس الثلاثاء فوجئ كاظم الساهر باقتحام وصعود إحدى معجباته من الحاضرين للحفل على المسرح واحتضانها له من الخلف بشكل قوي .
وطلبت المعجبة من الفنان كاظم الساهر التقاط صورة معه وقابلها بتلبية طلبها ورفض تدخل الأمن وأوصلها إلي السلم في نهاية الأمر للنزول من على المسرح .
https://www.facebook.com/watch/?v=584853343179672&t=67
كانت هذه تفاصيل خبر معجبة تقتحم المسرح وتفاجئ كاظم الساهر باحتضانها له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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