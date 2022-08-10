معجبة تقتحم المسرح وتفاجئ كاظم الساهر باحتضانها له

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:47 مساءً - أحيا الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” حفلا غنائيا على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية وذلك بعد غياب لسنوات طويلة عن جمهوره في القاهرة وإحيائه للحفلات في مصر .

وخلال الحفل الذي أقيم يوم أمس الثلاثاء فوجئ كاظم الساهر باقتحام وصعود إحدى معجباته من الحاضرين للحفل على المسرح واحتضانها له من الخلف بشكل قوي .

وطلبت المعجبة من الفنان كاظم الساهر التقاط صورة معه وقابلها بتلبية طلبها ورفض تدخل الأمن وأوصلها إلي السلم في نهاية الأمر للنزول من على المسرح .

https://www.facebook.com/watch/?v=584853343179672&t=67