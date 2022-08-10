شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرومو الأول لفيلم "الدعوة عامة" قبل طرحه 17 أغسطس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "الدعوة عامة" البرومو الأول للعمل المقرر انطلاقه في دور العرض السينمائى يوم 17 أغسطس الجارى، وكشف البرومو عن شخصيات الفيلم الرئيسية أحمد الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن "توتا" وأسماء أبو اليزيد وسوسن بدر، ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الرسمي خلال اليومين المقبلين.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى )كيمز( ومن إخراج وائل فرج، وبطولة أحمد الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.

وفى سياق آخر يستعد أحمد الفيشاوى لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق ويشارك في بطولته نسرين أمين وثراء جبيل، وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى، ومقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

أما محمد عبد الرحمن توتا فكانت آخر أعماله، مسرحية مسرحية "الليلة الكبيرة" التى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.